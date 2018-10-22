Онука італійського диктатора Муссоліні хоче приєднатися до ультраправої партії

Онука італійського диктатора Беніто Муссоліні натякнула, що готова приєднатися до ультраправої партії "Ліга", що входить в правлячу коаліцію. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Times.

55-річна Алессандра Муссоліні, яка є депутатом Європарламенту, завжди захищала свого діда, незважаючи на його союз з Гітлером.

Минулого тижня вона активізувала підтримку Беніто Муссоліні, заявивши, що стежить за "образливими" повідомленнями про нього в соцмережах і буде подавати судові позови проти авторів.

Її оголошення розлютило асоціацію військових партизанів Італії, які воювали проти фашизму. "Беніто Муссоліні був злочинцем", - йдеться в повідомленні його внучці. "Тепер суди нас".

Глава "Ліги" Маттео Сальвіні минулого літа під час передвиборної кампанії перефразував вислів Муссоліні: "Багато ворогів, більше честі".

Внучка Муссоліні заявила, що залишає партію "Forza Italia" на чолі з Сільвіо Берлусконі, звинувативши його в тому, що він недостатньо підтримує нинішній уряд.

Відповідаючи на питання про те, що її можуть запросити вступити в "Лігу", вона сказала: "Це буде честю".

"Ліга" може попросити її стати кандидатом в Неаполі, де партія прагне підвищити свою популярність.