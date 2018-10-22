Перший на Поділлі університет відзначив 100-річчя

22 жовтня відзначає свій День народження – перший на Поділлі, другий в Україні – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка.

Нагадаємо, 100 років тому, 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету.

За свою 100-річну історію заклад вписав яскраві сторінки в літопис незалежної України. Цей науковий культурний осередок підготував 90 тисяч спеціалістів для загальноосвітніх спеціальних шкіл, дошкільних виховних закладів академічних інституцій, управлінської сфери. Серед його випускників 70 докторів наук, 500 кандидатів наук, заслужені вчителі, працівники фізичної культури, майстри спорту, з них – 44 учасники Олімпійських ігор та багато-багато інших.

Святкування «золотого» ювілею розпочалося з урочистого молебню біля каплиці Храму Різдва Христового, яка об’єднала у спільній молитві професорсько-викладацький склад, студентів, працівників та гостей університету, а згодом покладанням квітів до пам’ятників фундаторові та першому ректору університету І. Огієнку, поетові В. Свідзінському, викладачеві університету, поетові М. Драй-Хмарі.

Продовжилось святкування парадом на Європейській площі, у якому взяли участь багато представників органів влади, виробничників, відомих науковців, випускників, студентів, а також ректор університету – Сергій Копилов, який привітав зі святом усю університетську спільноту. «Сьогодні праця великого колективу університету є прикладом самовідданості і стійкості по розбудові освіти, в осягненні наукових вершин, в плеканні духовних традицій та українотворчості. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка впевнено крокує в майбутнє, спільними зусиллями викладачів і студентів продовжує творити свою історію, намагається синхронізувати свою діяльність із європейськими стандартами організації наукової роботи й навчання молоді», – зазначив він.

Після легкоатлетичного забігу був представлений торт, «змайстрований» в формі цьогорічного лозунгу університету: «Перші 100 років успіху», шматочок якого міг спробувати кожен охочий. Програма урочистостей продовжилась у центральному корпусі університету, де всі охочі могли спостерігати за спецпогашенням конверта «100 років від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Урочисті заходи завершились святковим концертом в місцевому Будинку культури, а приємною несподіванкою для гостей свята став ювілейний випуск газети «Студентський меридіан» до 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який стане приємним спогадом про відзначення «золотого» ювілею університету.

Вже традиційно, під час концертної програми нагородили кращих працівників та студентів університету грамотами за сумлінну та віддану працю на благо Альма-матер. Зокрема, історика, автора «Дня» Валерія Степанкова, професора Олександра Волковинського, доцента Леоніда Гурмана, кандидата наук з фізичного виховання Валерія Мазура, декана факультету КСПП Віталія Співака, кандидата філологічних наук Наталію Коваленко та інших.

Ірина ПІЦЬ, Кам’янець-Подільський, фото Олени ВАЛЯРОВСЬКОЇ