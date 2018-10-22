Порошенко вимагає розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ

Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ. Про це повідомили в прес-службі українського президента.

"Як президент, я поставив уряду дуже жорстку вимогу - ми повинні захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, щоб від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним", - зазначив Порошенко.

Він додав, що під час попереднього підвищення ціни на газ завдяки субсидіям "жодна родина не відчула підвищення тарифів на своєму бюджеті".

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада ціни на газ підвищаться на 23,5%. Таким чином Кабмін встановив ціну на газ для населення 8 550 тис. гривень за тисячу кубічних метрів з листопада. При цьому прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ціни на газ підвищили на значно меншу суму, ніж спочатку вимагав Міжнародний валютний фонд.