Протягом цього року в Україні відремонтують від 3,5 до 4 тисяч км доріг, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що протягом 2018 року в Україні загалом відремонтують від 3,5 до 4 тисяч кілометрів доріг. Про це він сказав на брифінгу після відкриття семінару зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором у Мінінфраструктури, повідомляє Укрінформ.

«Щодо кількості доріг, які будуть відремонтовані, якщо дозволять погодні умови... Це буде цифра між 3,5 тис. кілометрів та 4 тисяч кілометрів», - сказав він.

Омелян додав, що загалом за 2018 рік в Україні планували відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг, проте «фактично не спрацював цього року митний експеримент і не отримали коштів від спецконфіскації».

Омелян додав, що за 2016 та 2017 роки відремонтували загалом 3 тисячі кілометрів доріг.

Семінар щодо дорожнього сектору організований Всесвітньою дорожньою асоціацією, Міністерством інфраструктури України, Київською міською державною адміністрацією та незалежною ініціативою CoST.