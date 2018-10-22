Путін підписав указ про санкції проти України

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи «у зв'язку з недружніми діями України».

Документ опублікований на офіційному сайті Кремля, передає Укрінформ.

В указі президента РФ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації» уряду Росії поставлені такі завдання: «а) визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи; б) визначити спеціальні економічні заходи, які вживаються щодо фізичних і юридичних осіб; в) забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів, необхідних для реалізації цього Указу».

Таким чином, конкретні заходи санкцій поки що невідомі. Указ набуває чинності з моменту підписання - 22 жовтня - і може бути скасований у разі, якщо Україна скасує обмеження, запроваджені щодо російських громадян та юридичних осіб.