Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

Путін підписав указ про санкції проти України

22 жовтня, 2018 - 16:48
Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи «у зв'язку з недружніми діями України».

Документ опублікований на офіційному сайті Кремля, передає Укрінформ.

В указі президента РФ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації» уряду Росії поставлені такі завдання: «а) визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи; б) визначити спеціальні економічні заходи, які вживаються щодо фізичних і юридичних осіб; в) забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів, необхідних для реалізації цього Указу».

Таким чином, конкретні заходи санкцій поки що невідомі. Указ набуває чинності з моменту підписання - 22 жовтня - і може бути скасований у разі, якщо Україна скасує обмеження, запроваджені щодо російських громадян та юридичних осіб.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

З компанії Онищенка стягнули 18 млн грн у держбюджет, - ГПУ
"Нафтогаз" може знову підняти ціни на газ, - Коболєв
Порошенко вимагає розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ
Протягом цього року в Україні відремонтують від 3,5 до 4 тисяч км доріг, - Омелян
S&P підтвердило суверенні рейтинги України: прогноз залишається "стабільним"
Збитки від землетрусів і цунамі в Індонезії оцінили в $911 млн

Новини партнерів

Loading...