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Родини Героїв Небесної Сотні згодні на перенесення меморіалу, - ГПУ

22 жовтня, 2018 - 21:51
Фото Reuters

Родини Героїв Небесної Сотні погодилися не те, аби перенести тимчасовий меморіал з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, слідчі провели низку необхідних експертиз, але не можуть цього зробити на "п’ятачку", де розташований тимчасовий меморіал. Горбатюк наголосив, що саме на цьому місці було найбільше вбитих та поранених під час Євромайдану.

"З розумінням того, що ця ситуація може викликати резонанс, може викликати обурення, ми отримали згоду від родин Небесної Сотні (на перенесення меморіалу — ред)", — розповів Горбатюк.

Джерело: День

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