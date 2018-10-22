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СБУ затримала банду злочинців, які видавали себе за Нацгвардію

22 жовтня, 2018 - 18:28
Фото: "Апостроф"

Співробітники Служби безпеки затримали на Волині учасників організованого угруповання, які під виглядом нацгвардійців, вчиняли розбійні напади.

Про це 22 жовтня повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники встановили, що зловмисники причетні до розбоїв, грабежів, вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни.

"При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії", - додали у відомстві.

За інформацією СБУ, затримані приїхали з Київщини на Волинь, щоб "розширити "географію" злочинної діяльності".

Їх затримали в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

Наразі в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання) перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів в Україні.

Джерело: День

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