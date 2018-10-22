S&P підтвердило суверенні рейтинги України: прогноз залишається "стабільним"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі "стабільним" прогнозом, передає УНН з посиланням на дані агентства.

"Рейтинги України підтверджені на рівні "B-/B"; прогноз залишається "Стабільним", - йдеться у повідомленні S&P.

Нагадаємо, в минулому році S&P прогнозував, що курс гривні в 2017-2019 роках буде залишатися стабільним.