Суд Києва переніс засідання про справі Савченко на 23 жовтня

Шевченківський суд Києва переніс на 23 жовтня розгляд питання про продовження арешту народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

На засідання в понеділок не прибули адвокати Н.Савченко, пославшись на зайнятість у процесах, що відбуваються в інших містах України. Вони попросили суд відкласти засідання на іншу дату.

У свою чергу сама Н.Савченко вказала, що її адвокатам потрібен час для ознайомлення з матеріалами клопотання прокуратури про продовження терміну утримання під вартою.

Вона також зазначила, що на 24 жовтня призначено розгляді апеляції на попереднє рішення суду від 4 вересня про продовження їй терміну арешту до 30 жовтня. На її думку, логічніше було б розглядати продовження їй арешту вже після рішення питання за апеляцією.

Крім того, Н.Савченко повідомила, що на 14:00 понеділка у неї призначено огляд у лікаря для вирішення питання про те, чи необхідна їй операція на коліні. "Я і так очікувала цей огляд, щоб довідатися, чи потрібна мені операція чи ні, вже місяця півтора. Це операція на коліні, але я не знаю, чи буде вона потрібна. Сподіваюся, що не знадобиться", - сказала вона.

Після цього суд прийняв рішення перенести засідання на 23 жовтня.

Як відомо, наразі Н.Савченко та її адвокати ознайомлюються з матеріалами так званої "справи Савченко - Рубана". 25 вересня Шевченківський суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обмеження для них термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 25 календарними днями.

Адвокат В.Рубана Валентин Рибін вже завершив ознайомлення з матеріалами справи, про що 30 серпня повідомив слідство.

1 серпня Генеральна прокуратура України повідомила, що правоохоронці завершили розслідування у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і Н.Савченко.

Н.Савченко перебуває під вартою з 23 березня 2018 року. 22 березня Верховна Рада підтримала подання генпрокурора України Юрія Луценка і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Н.Савченко.

В.Рубана було затримано 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.