Суд засудив екс-прем'єра Хорватії до ув'язнення за наживу на війні та хабарництво

Колишнього прем'єр-міністра Хорватії та екс-лідера партії HDZ Іво Санадера засудили до 2,5 років в'язниці.

Це рішення ухвалив суд в Загребі, пише Reuters.

Екс-чиновника обвинувачують у зловживанні службовими повноваженнями, а також в отриманні наживи від війни.

Також він буде змушений відшкодувати державі 557 мільйонів доларів.

Іво Санадер обіймав посаду заступника міністра закордонних справ в 1993 -1995 роках, тобто під час війни. Тоді він представляв уряд Хорватії на переговорах із австрійським Hypo Alpe Adria Bank, за підсумками яких банк видав країні кредит для придбання приміщень за кордоном для дипломатичних представництв.

У серпні 2011 року Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Хорватії висунуло звинувачення проти Санадера, в якому стверджувалося, що в період з 1994 по 1995 роки він забезпечив підписання кредитної угоди між хорватським урядом і австрійським банком Hypo Bank на суму 140 млн австрійських шилінгів і отримав за це від банку хабар у розмірі 5% - 7 млн ​​шилінгів, або близько 500 тис. євро.