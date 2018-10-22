У Канаді сталися 3 потужні землетруси

У канадській провінції Британська Колумбія протягом останньої доби сталися три землетруси, магнітуди яких коливалися від 6,5 до 6,8. Про це повідомляє видання Independent.

"За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, три сильних землетруси магнітудами від 6,5 до 6,8 сталися на узбережжі канадської провінції Британська Колумбія", - йдеться у повідомленні.

Всі три землетруси сталися протягом однієї години у неділю вночі. Перший стався о 22:39 за місцевим часом, його магнітуда склала 6,6.

Як зазначається, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 33 км приблизно за 190 км від міста Порт Харді, що на острові Ванкувер.

Незабаром сталися землетруси магнітудою 6,8 і 6,5.

Загроза цунамі не оголошувалася. Інформації про постраждалих або пошкодження від підземних поштовхів немає.

Раніше повідомлялося, що в Азовському морі стався землетрус магнітудою 4,7.