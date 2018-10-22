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У Комітеті Ради зі свободи слова пояснили, яким має бути мовний закон

22 жовтня, 2018 - 18:05
Фото з архіву "Дня"

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики пропонує питання телерадіомовлення із законопроекту про мову перенести у профільний закон, а друкованим ЗМІ дати більшу свободу в плані вибору мови.

Про це поінформував на брифінгу член Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Григорій Шверк, повідомляє Укрінформ.

"У комітету до законопроекту є зауваження, що стосуються не тільки друкованої преси, а й радіо і телебачення. Ми вважаємо, що питання щодо радіо і телебачення мають вирішуватися в законі про телебачення і радіомовлення. І що з цього закону конкретні статті про відсотки української мови в ефірі треба перенести у відповідний профільний закон. Те ж стосується і друкованих ЗМІ - можливо, ці питання треба викласти в законі про пресу або законі про інформацію в Україні", - сказав Шверк.

Водночас він зазначив, що ситуація на телебаченні і в радіомовленні відрізняється від ситуації в пресі. Держава надає в користування телерадіоорганізаціям державні частоти, кількість яких обмежена, і вона має ставити умови для використання цих частот. Щодо друкованих ЗМІ - це суто ініціатива підприємця чи організації, і не існує жодних обмежень на кількість видань.

"Тож ідеологічна можливість впливати на цей процес має бути меншою, ніж у ситуації з радіо і телебаченням. І щодо мови держава має це робити більш якісно, ніж це наразі написано в проекті закону", - сказав Шверк.

Нардеп наголосив, що підприємці друкують тією мовою і тим накладом, на які є запит, натомість чимало друкованих ЗМІ не має прибутку через економічну ситуацію в країні. Тож остаточний варіант законопроекту має це враховувати.

"Українська мова - це велика цінність для держави. І не менш велика цінність для держави - незалежні друковані ЗМІ, які мають прибуток. Будь-які дії, які призводять до зменшення прибутку і до закриття деяких ЗМІ, що може спричинити необхідність друкувати український наклад, - це не дуже якісне рішення українського парламенту. Тому треба прийняти рішення, яке влаштує і галузь, і суспільство", - закликав член Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики ВР.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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