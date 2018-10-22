Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

У Києві "бабине літо" побило 5 температурних рекордів

22 жовтня, 2018 - 19:06
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського констатують, що цьогорічне "бабине літо" у столиці завершилось.

Про це йдеться у повідомленні від 22 жовтня на сайті обсерваторії.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13°С, а мінімальна опустилась нижче +10°С. Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила  лише +11°С,  таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь", – констатують метеорологи.

За їхніми даними, цьогорічне "бабине літо" тривало з 7 жовтня по 20 жовтня.

"Воно запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині жовтня побито 5 температурних рекордів", – зазначено в повідомленні.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        З початку тижня в Києві ліквідували понад 200 поривів тепломереж  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У цьому році в Києві очікується збільшення туристів з країн Азії на 15-20%, - КМДА  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Під Києвом пройдуть лицарські бої, турнір кінних лучників і кінне шоу  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Київ побив столітній температурний рекорд  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У "Жулянах" можуть обмежити польоти у нічний час через шумові навантаження  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Києві горіла будівля заводу "Транссигнал"  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...