У Києві "бабине літо" побило 5 температурних рекордів

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського констатують, що цьогорічне "бабине літо" у столиці завершилось.

Про це йдеться у повідомленні від 22 жовтня на сайті обсерваторії.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13°С, а мінімальна опустилась нижче +10°С. Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила лише +11°С, таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь", – констатують метеорологи.

За їхніми даними, цьогорічне "бабине літо" тривало з 7 жовтня по 20 жовтня.

"Воно запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині жовтня побито 5 температурних рекордів", – зазначено в повідомленні.