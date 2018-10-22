У Києві збільшилась кількість велосипедистів

Користувачів велосипеда у Києві знову побільшало: у будні рівно на 40%, а у вихідні – на 46% за рік. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів у столиці восени 2018 року, порівняно з даними осіннього підрахунку минулого року.

У 2018 році Асоціація велосипедистів Києва продовжила підрахунок велосипедистів у місті. Підрахунок дає змогу виявити динаміку кількості користувачів велосипеда в 2018 році, порівняно з 2017 роком та попередніми роками. Завдяки підрахунку можна також визначити, куди їздять велосипедисти, чи вдягають вони шоломи, скільки з них рухаються тротуарами, в якому одязі вони їздять та скільки серед них жінок і чоловіків.

«Надзвичайно тішить, що темпи зростання кількості велосипедистів та велосипедисток у Києві тримаються на такому високому рівні вже два підрахунки поспіль. Сподіваємося, що такі темпи зростання ми будемо фіксувати й надалі, адже чим більше людей у місті пересідають на велосипеди для щоденних поїздок, тим здоровішим і комфортнішим стає місто. Проте зростання кількості велосипедистів означає і необхідність для керівництва міста приділяти увагу розвитку умов пересування цієї групи користувачів дорожньої інфраструктури. Ми однозначно будемо використовувати результати підрахунку в адвокатуванні реалізації велоконцепції Києва, ухваленої на початку 2018 року» – заявили в Асоціації велосипедистів Києва.

Детальніше про результати підрахунку велосипедистів на сайті АВК: кількість та динаміка, гендерний розподіл, рух по тротуарах, шоломи та одяг, найпопулярніші напрямки та умови підрахунку велосипедистів.