Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

У Києві збільшилась кількість велосипедистів

22 жовтня, 2018 - 22:06
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Користувачів велосипеда у Києві знову побільшало: у будні рівно на 40%, а у вихідні – на 46% за рік. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів у столиці восени 2018 року, порівняно з даними осіннього підрахунку минулого року.

У 2018 році Асоціація велосипедистів Києва продовжила підрахунок велосипедистів у місті. Підрахунок дає змогу виявити динаміку кількості користувачів велосипеда в 2018 році, порівняно з 2017 роком та попередніми роками. Завдяки підрахунку можна також визначити, куди їздять велосипедисти, чи вдягають вони шоломи, скільки з них рухаються тротуарами, в якому одязі вони їздять та скільки серед них жінок і чоловіків.

«Надзвичайно тішить, що темпи зростання кількості велосипедистів та велосипедисток у Києві тримаються на такому високому рівні вже два підрахунки поспіль. Сподіваємося, що такі темпи зростання ми будемо фіксувати й надалі, адже чим більше людей у місті пересідають на велосипеди для щоденних поїздок, тим здоровішим і комфортнішим стає місто. Проте зростання кількості велосипедистів означає і необхідність для керівництва міста приділяти увагу розвитку умов пересування цієї групи користувачів дорожньої інфраструктури. Ми однозначно будемо використовувати результати підрахунку в адвокатуванні реалізації велоконцепції Києва, ухваленої на початку 2018 року» – заявили в Асоціації велосипедистів Києва.

Детальніше про результати підрахунку велосипедистів на сайті АВК: кількість та динаміка, гендерний розподіл, рух по тротуарах, шоломи та одяг, найпопулярніші напрямки та умови підрахунку велосипедистів.

Джерело: День

Більше новин

Родини Героїв Небесної Сотні згодні на перенесення меморіалу, - ГПУ
У Києві "бабине літо" побило 5 температурних рекордів
З початку тижня в Києві ліквідували понад 200 поривів тепломереж
У цьому році в Києві очікується збільшення туристів з країн Азії на 15-20%, - КМДА
Під Києвом пройдуть лицарські бої, турнір кінних лучників і кінне шоу
Київ побив столітній температурний рекорд

Новини партнерів

Loading...