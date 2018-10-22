У НАТО планують створити безпілотні морські системи для протидії російським субмаринам

США та їх союзники по НАТО об'єднали зусилля щодо створення безпілотних морських систем для протидії підводним човнам РФ. Про це повідомляє Defense News.

Зазначається, що відповідну угоду підписали 13 країн-членів НАТО під час липневого саміту Альянсу, однак відомо про це стало лише у жовтневому релізі.

"Використання безпілотних систем в перспективі забезпечить якісно новий прорив у розвитку морських технологій... Ці безпілотні системи підвищать як нашу ситуативну інформованість, так і наш контроль над морями", - йдеться у заяві таких країн, як Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Туреччина, Великобританія та США.

Зазначається, що даний документ є своєрідним планом реалізації спільних заходів по розробці технологій, що дозволяють виявляти підводні міни та субмарини.

У заяві наголошується, що такі роботи будуть вестися паралельно в усіх країнах, що підписали спільний план. Це також створить конкуренцію між компаніями, які займаються подібними розробками.

"Ця ініціатива дозволить союзникам використовувати свої широкі економічні можливості для зниження витрат і, як наслідок, ще більше збільшити свої оборонні видатки (за рахунок досягнутої економії, - ред.)", - зазначено в заяві.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Хорхе Бенітез вважає, що дана угода вказує на те, що НАТО серйозно сприймає загрозу, що зростає з боку російських підводних човнів.

"Члени НАТО стурбовані зростаючою загрозою з боку російських підводних човнів і вкладають більше ресурсів, щоб впоратися з цим... Це нове багатонаціональне співробітництво щодо підводних безпілотників є найостаннішим прикладом того, що НАТО сприймає російську загрозу в Північній Атлантиці набагато серйозніше, ніж протягом останньої чверті століття", - сказав він.

Домовленість також свідчить про те, що у протидії новим, більш досконалим і безшумним підводним човнам країни НАТО відводять набагато більшу роль морським безпілотним системам.

Як повідомлялося раніше, НАТО сформує власні кібервійська у 2023 році.