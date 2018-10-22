У СБУ заявили, що Нагорний мав створити в Україні прокремлівську політичну партію

Бізнесмен Тимофій Нагорний мав створити в Україні політичну партію для просування інтересів Росії. Про це на брифінгу в Києві повідомив голова управління СБУ Києва та області Олег Валендюк, передає "112 Україна".

"За завданням кураторів ФСБ громадський діяч (Нагорний) мав створити і розвинути політичну партію як інструмент просування зовнішньополітичних інтересів РФ та елемент дестабілізації ситуації в Україні. Ця структура повинна була взяти участь у виборах, лобіювати та відстоювати інтереси РФ, перешкоджати вступу України до ЄС і НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій державі", – зазначив Валендюк.

На брифінгу СБУ продемонструвала відеозапис, на яких Нагорний нібито розповідає про його затримання та вербування співробітниками ФСБ у Москві.

В Службі безпеки розповіли, що викрити Нагірного вдалося завдяки тому, що до правоохоронців звернувся чоловік, якому запропонували за 1 млн 100 тис. євро закрити кримінальні справи проти нього в Росії. Одним з посередників нібито повинен був бути Нагорний.

Нагадаємо, 4 жовтня Нагірного заарештували з можливістю внесення застави в 528,6 тис. грн. 8 жовтня в Службі безпеки України подтвердили затримання бізнесмена Нагорного.

Видання "Вести" повідомляє, що після внесення застави в розмірі 528,6 грн Державна судова адміністрація видала документи на звільнення Нагірного зі слідчого ізолятора СБУ, однак із СІЗО він потрапив не на свободу, а до Апеляційного суду.

Судове засідання тривало всього 15 хвилин. Адвокат повідомила, що Нагорний не ознайомився з матеріалами справи, не отримав на руки постанову суду, і попросив відкласти розгляд справи. 11 жовтня Нагорний вийшов на свободу зі слідчого ізолятора.