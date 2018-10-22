У Торонто з’явився меморіал жертвам Голодомору

У найбільшому місті Канади - Торонто - з’явився меморіал жертвам Голодомору. Як повідомляє Укрінформ, до офіційної церемонії відкриття меморіалу долучилося кілька сотень осіб, серед яких був мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

“Українська громада Канади протягом багатьох років, коли пам’ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути до України. Це дуже важливий внесок і я особливо вдячна старшим членам нашої громади, які підтримували цю пам’ять”, - сказала Фріланд.

Вона також згадала незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. “Варто згадати про Олега Сенцова і подумати про кримських татар. Вічна пам’ять усім жертвам, будемо далі боротися за тих, хто страждає”, - наголосила міністра.

Додамо, що скульптурна композиція розмістилася на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту Торонто та набережної озера Онтаріо. Центрове місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського “Гірка пам’ять дитинства”. Ця скульптура пов’язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам’ятниками в Україні та інших країнах.

Згідно із попереднім кошторисом, на спорудження меморіалу було витрачена близько 1,2 млн дол. Більшість цієї суми було зібрано зусиллями української діаспори за допомогою індивідуальних пожертв.