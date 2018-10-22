У Вінниці діти з цукровим діабетом зібрали солодкий вантаж для бійців ООС (фото)

Акцію «Солодкі смаколики від солодких дітей захисникам України» провели сьогодні у Вінниці представники громадська організація «Діа-Діти». Вона опікується дітьми, які хворіють на цукровий діабет. Збір солодощів влаштували на майдані Небесної Сотні. Поки дорослі упаковували принесені цукерки, печиво та домашню випічку, діти писали листи та малювали малюнки для захисників.

Солодкий вантаж передали волонтерам. Вони пообіцяли доставити його на передову не пізніше п’ятниці, 26 жовтня. Кажуть, що першими отримають смаколики від «солодких дітей» бійці добровольчих батальйонів, які утримують позиції поблизу Широкіного та Зайцевого.

«У четвер вранці ми вирушаєм в зону ООС, наразі збираємо гуманітарну допомогу для добровольчих батальйонів, закриваєм питання по замовленнях і збираємо продовольчі набори. Дитячі передачі стали доречними. Не тому, що хлопці не мають чого їсти, з цим все гаразд, а тому, що вони від дітей, від дітей, які хворіють на цукровий діабет, – каже відома у Вінниці волонтерка Тетяна Власюк. – Плануємо також відвідати медиків-добровольців, які рятують наших хлопців на війні вже п’ятий рік поспіль. Сподіваємось, що вже в п’ятницю вечері смаколики будуть роздані, а написані дітьми листи-побажання прочитані».

До благодійної акції долучилося до двадцяти дітей. Разом вони зібрали щонайменше 50 кілограмів солодких подарунків для захисників України.

«Сьогодні ми передаємо від «солодких дітей» смаколики нашим бійцям для того, щоб вони відчули смак домашньої випічки, зрозуміли, що ми їх чекаємо. У такий спосіб ми хочемо підтримати наших захисників і порадувати, – розповідає представник ГО «Діа-діти» Олеся Файденко. – Акція не приурочена до якоїсь події. Ми цього не прагнули. Тепло і підтримку наші бійці повинні відчувати постійно, не тільки напередодні свят».

Громадська організація «Діа-діти» діє у Вінниці з липня поточного року. Головна її мета – це просвітительська робота, привернення уваги суспільства до проблем дітей, хворих на цукровий діабет. На сьогоднішній день вона взяла шефство над 115 дітками з діабетом, офіційно зареєстрованих в організації 41 особа.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора