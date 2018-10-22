Україна та ще три країни продовжили санкції проти РФ

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти РФ, введених через порушення територіальної цілісності України.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.
Названі країни приєдналися до вересневого рішення Ради ЄС, яка продовжила обмеження щодо Росії до 15 березня 2019 року.
"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, країна-член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення", - йдеться у заяві.
Дані країни забезпечать відповідність їхніх національних політик рішенню ради.
"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його", - заявила Могеріні.
Нагадаємо, що українська розвідка оприлюднила заяву щодо викриття агентурної мережі РФ.