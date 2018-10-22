Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

Україна та ще три країни продовжили санкції проти РФ

22 жовтня, 2018 - 20:26
Фото 112.ua

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти РФ, введених через порушення територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

Названі країни приєдналися до вересневого рішення Ради ЄС, яка продовжила обмеження щодо Росії до 15 березня 2019 року.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, країна-член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення", - йдеться у заяві.

Дані країни забезпечать відповідність їхніх національних політик рішенню ради.

"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його", - заявила Могеріні.

Нагадаємо, що українська розвідка оприлюднила заяву щодо викриття агентурної мережі РФ.

Джерело: День

Більше новин

"Укрзалізниця" презентувала нові швидкісні електрички до Борисполя
Країни G7 схвалюють нову програму stand-by між МВФ і Україною
У Києві збільшилась кількість велосипедистів
Родини Героїв Небесної Сотні згодні на перенесення меморіалу, - ГПУ
Лоукостер "Ernest" запустить новий рейс з Києва до Італії
Хімічні викиди в Криму: Окупаційна влада запустила "Кримський титан"

Новини партнерів

Loading...