Українці Бєлобоков та Ільчицький здобули перші золоті медалі на "Іграх Нескорених"

Президент України Петро Порошенко привітав Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули перші золоті медалі для української збірної на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Привітання глава держави оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018. Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах. Так тримати! Не знижуйте темп!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, у перший день змагань на "Іграх Нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. Це була перша медаль у скарбничці української збірної на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті.

Як відомо, "Ігри Нескорених" - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Участь у змаганнях беруть представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.