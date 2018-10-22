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Українці Бєлобоков та Ільчицький здобули перші золоті медалі на "Іграх Нескорених"

22 жовтня, 2018 - 11:41
Фото з Facebook

Президент України Петро Порошенко привітав Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули перші золоті медалі для української збірної на "Іграх Нескорених" у Сіднеї. Привітання глава держави оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018. Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах. Так тримати! Не знижуйте темп!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, у перший день змагань на "Іграх Нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. Це була перша медаль у скарбничці української збірної на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті.

Як відомо, "Ігри Нескорених" - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Участь у змаганнях беруть представники країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.

Джерело: День

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