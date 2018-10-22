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Українська розвідка оприлюднила заяву щодо викриття агентурної мережі РФ

22 жовтня, 2018 - 19:53
Фото Reuters

В Україні діє агентурна мережа російських спецслужб, які щоденно здійснюють деструктивні заходи, заявила військова розвідка.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні йдеться про те, що розвідка України задокументувала діяльність співробітників ФСБ та Служби зовнішньої розвідки РФ на території України.

Заступник начальника ГУР МО України Павло Яцюк пояснив: "Російські спецслужби активно вербують українських громадян".

За його словами, щоденно відбуваються деструктивні заходи із залученням завербованих громадян, які видають себе за журналістів, адвокатів, громадських та релігійних діячів.

Джерело: День

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