Українське військо отримало партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган"

Збройним силам України передали партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Про це повідомили в прес-службі ДК "Укроборонпром".

"ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило ремонт чергової партії 220-мм реактивних систем залпового вогню "Ураган". Бойові машини вже передано замовнику", – йдеться у повідомленні.

РСЗВ "Ураган" - одна з найбільш далекобійних і потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні Збройних Сил України. За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 35 км.

"Ураган" використовується для знищення живої сили, неброньованої, легкоброньованої і броньованої техніки, підрозділів протиповітряної оборони і артилерії, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших важливих об'єктів противника.