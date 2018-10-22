Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

Українське військо отримало партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган"

22 жовтня, 2018 - 15:39
Фото: Укрінформ

Збройним силам України передали партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган". Про це повідомили в прес-службі ДК "Укроборонпром".

"ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило ремонт чергової партії 220-мм реактивних систем залпового вогню "Ураган". Бойові машини вже передано замовнику", – йдеться у повідомленні.

РСЗВ "Ураган" - одна з найбільш далекобійних і потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні Збройних Сил України. За 20 секунд "Ураган" може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 35 км.

"Ураган" використовується для знищення живої сили, неброньованої, легкоброньованої і броньованої техніки, підрозділів протиповітряної оборони і артилерії, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших важливих об'єктів противника.

Джерело: День

Більше новин

У СБУ заявили, що Нагорний мав створити в Україні прокремлівську політичну партію
Чубаров закликав підтримати кримських татар, прийшовши на засідання судів над ними
Доба в ООС: бойовики 19 разів обстріляли позиції наших військ, 3 воїнів зазнали поранень
У Бахмуті відкрили оновлений блокпост
В окупованому Донецьку пролунали українські пісні
День в ООС: Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини партнерів

Loading...