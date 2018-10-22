"Укрзалізниця" презентувала нові швидкісні електрички до Борисполя

Укрзалізниця вирішила показати зовнішній вигляд швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль, яка повинна бути запущена до кінця року.

Про це повідомив в.о. глави компанії Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Більше не тримаємо інтригу і показуємо відремонтовані рейкові автобуси Pesa. Такі красені будуть курсувати з Центрального вокзалу до Міжнародного аеропорту Бориспіль", - написав Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, таких "красенів" всього всього буде п'ять. З них на маршруті будуть 4, і ще один - резервний.