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"Укрзалізниця" презентувала нові швидкісні електрички до Борисполя

22 жовтня, 2018 - 22:49
Фото: Facebook Євген Кравцов

Укрзалізниця вирішила показати зовнішній вигляд швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль, яка повинна бути запущена до кінця року.

Про це повідомив в.о. глави компанії Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Більше не тримаємо інтригу і показуємо відремонтовані рейкові автобуси Pesa. Такі красені будуть курсувати з Центрального вокзалу до Міжнародного аеропорту Бориспіль", - написав Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, таких "красенів" всього всього буде п'ять. З них на маршруті будуть 4, і ще один - резервний.

Джерело: День

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