Варфоломій прокоментував надання автокефалії Україні

Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію архієреїв РПЦ на рішення Синоду Константинополського патріархату щодо Української церкви. Про це передає Orthodoxia.info.

За словами патріарха Варфоломія, він не збирається відступати під тиском, що чиниться на нього через українське церковне питання. Патріарх прояснив що привілеї Вселенського патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських Соборів і є обов'язковими для всіх в православ'ї.

"Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони поступляться рішенням, прийнятим Вселенським патріархатом, бо у них немає іншого вибору", - сказав Варфоломій.

Варфоломій додав, що він прекрасно знає про "добре оплачувані статті" і про "чорну пропаганду" з російської сторони, яка спрямована проти Вселенського патріархату.

Нагадаємо, що Варфоломій зустрівся з дітьми загиблих на Донбасі українських бійців.