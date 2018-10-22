Єлістратова завоювала золоту медаль на етапі Кубка світу з тріатлону

Українська легкоатлетка Юлія Єлістратова виборола "золото" на етапі Кубка світу з тріатлону, який відбувся в Салінасі (Еквадор). Про це повідомляє НОК України у facebook.

"Вітаємо українку Юлію Єлістратову з блискучою перемогою на етапі Кубка світу з тріатлону в Салінасі (Еквадор)", - йдеться в повідомленні.

Українська спортсменка подолала дистанцію за 58 хвилин 19 секунд.

Відзначається також, що це перше "золото" української тріатлоністки на Кубку світу з 2015 року і перше у статусі матусі.

Раніше українська тріатлоністка Юлія Єлістратова виборола "золото" на етапі Кубка Європи в Аланьї (Туреччина). На олімпійській дистанції Юлія Єлістратова показала результат 2:04:36 години (21:15 - плавання 1500 м; 1:04:40 - велосипед 41,280 км, 37:35 - біг 10 км).