З компанії Онищенка стягнули 18 млн грн у держбюджет, - ГПУ

Суд за позовом Генеральної прокуратури стягнув з компанії нардепа-втікача Олександра Онищенка "Пласт" понад 18 мільйонів гривень у державний бюджет.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Послідовно відстоюючи інтереси держави, Генеральна прокуратура України до сторін договору пред’явила позов про застосування наслідків недійсності правочину та стягнення у дохід держави понад 18 млн грн, незаконно отриманих у результаті спільної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Господарський суд Київської області 17 жовтня задовольнив позов.

Правоохоронці нагадали, що на початку 2017 року виявили злочинну схему отримання незаконного прибутку від газовидобування.

Вона була створена комерційними структурами із залученням державних ресурсів.

Компанія Онищенка "Пласт" уклала з державним "Чорноморнафтогазом" договір, згідно з яким вони мали спільне право користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами, які знаходяться біля Криму.

ПрАТ "Пласт" мало внести 71 мільйон гривень, але внесно лише 1 мільйон, при цьому отримувало від спільної діяльності прибуток більший, ніж "Чорноморнафтогаз".

Прокуратура стверджує, що ця діяльність компанії нардепа-втікача була незаконною.

"Як наслідок, державою недоотримано понад 18 млн грн від продажу газу, видобутого під час дії договору", – підкреслюють у ГПУ.