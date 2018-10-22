Збитки від землетрусів і цунамі в Індонезії оцінили в $911 млн

В Індонезії оцінили збитки від землетрусів і цунамі в 911 млн доларів. Про це повідомляє видання The Jakarta Post.

Наголошується, що внаслідок стихії 2256 людей загинули, 4 612 зазнали поранень і понад 220 тис. осіб залишилися без житла.

"Унаслідок землетрусу було також пошкоджено 68 451 будинок, 265 шкіл, 78 офісів і 362 магазини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня в Індонезії стався потужний землетрус. Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомила, що українців серед жертв і потерпілих унаслідок землетрусу в Індонезії немає. Раніше повідомлялося, що ООН виділила Індонезії 15 млн доларів для ліквідації наслідків цунамі і землетрусу.

Також зазначалося, що Світовий банк надасть Індонезії 1 мільярд доларів для допомоги потерпілим від землетрусів, а також на відновлення інфраструктури.