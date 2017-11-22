Біля Дамаска за 4 дні боїв загинули 84 людини, ще 659 поранено

В районі сирійської столиці Дамаск за чотириденний період посилених бойових дій було вбито 84 людини та ще 659 осіб поранено.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає ЄП з посиланням на The Associated Press.

В агенції ООН з питань охорони здоров'я повідомили, що люди загинули в період з 14 по 17 листопада в сутичках між повстанцями та силами, які підтримують президента країни Башара Асада у східному районі Гута.

Площа на околицях Дамаску перебуває під облогою уряду вже понад чотири роки.

Повідомляється, що серед загиблих є сімнадцять дітей та шість жінок.