Біля Кабміну екс-міліціонери вимагають перерахунку пенсій

Біля будинку Кабінету міністрів зібралося близько тисячі мітингувальників. Переважна більшість з них чоловіки старшого віку, декотрі з яких тримають в руках прапори України та прапори Спілки офіцерів України і ветеранів правоохоронних органів, передає Укрінформ.

За словами одного з учасників, вони вийшли на мітинг до будинку уряду з вимогою провести перерахунок пенсій колишнім міліціонерам і прирівняти їх до нинішніх виплат поліцейським. Мітингувальники зауважують, що всі необхідні нормативні акти Кабміну були прийняті ще минулого року, проте досі не виконуються.

Наразі акція мирна. Будинок Кабміну охороняють поліція і Нацгвардія.