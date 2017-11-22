Біля Кривого Рогу внаслідок ДТП з неповнолітнім водієм загинули 4 підлітки

Вночі на трасі на Кривий Ріг, трохи далі Краснопілля сталося смертельне ДТП, за кермом був неповнолітній, передає УНН.

"Троє хлопців і дві дівчини поверталися з навчання. Водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, з'їхав в кювет і автомобіль врізався в дерево. У живих залишився один хлопець, який сидів на задньому сидінні. У критичному стані був терміново госпіталізований. Його друзі загинули," - йдеться в повідомлення.

За словами очевидців, за кермом був хлопець, який не досяг 18-ти років.

На місці працювали рятувальники швидка допомога, рятувальники ДСНС, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.