Частка жінок серед менеджерів всіх рівнів в Єврокомісії зросла на 6%

Частка жінок серед менеджерів всіх рівнів в Європейській комісії досягла вже 36% в порівнянні з 30% у 2014 році. Про це повідомляє ЄП з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Європейська Комісія неухильно рухається до досягнення цілі, поставленої президентом Жаном-Клодом Юнкером, для забезпечення того, щоб до кінця поточного мандату принаймні 40% жінок були в менеджменті середнього та вищого рівня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми даними, частка жінок серед менеджерів всіх рівнів досягла 36% станом на 1 листопада 2017 року, в порівнянні з 30% на початку мандату.

Повідомляється, що наявний сильний прогрес на рівні вищого керівництва (директори, заступники генеральних директорів та генеральних директорів), де частка жінок зросла до 35% з 27% у листопаді 2014 року.

На рівні середнього менеджменту (керівники підрозділу) 37% менеджерів - жінки, у порівнянні з 31%, коли Єврокомісія під керівництвом Юнкера приступила до виконання обов'язків.

Нагадаємо, 55 тис. жінок служать у Міноборони та ЗСУ. Це 20 відсотків від усього війська.