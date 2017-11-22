До Дня пам’яті жертв голодоморів телеканал "1+1" покаже фільм "Гіркі жнива"

До Дня пам’яті жертв голодоморів, 25 листопада, о 20:15 на телеканалі «1+1» відбудеться телевізійна прем’єра канадського фільму «Гіркі жнива» про кохання двох українців у розпал Голодомору 1932-33 років.

Головні події стрічки розказують про талановитого художника-селянина Юрія, який живе разом зі своєю коханою Наталкою. Пара намагається будувати своє життя при новій радянській владі, зазнаючи утисків. Але коли терпіти вже немає сил, його родина та земляки повстають проти системи. Головна їх ціль - помститись та донести до світової громадськості, які жахіття переживає українських народ.

Фільм зняв канадський режисер українського походження Джордж Менделюк, чия матір перед еміграцією до Канади пережила Голодомор. Сценаристом став Річард Бачинський, який теж має українське коріння. Продюсер - канадець українського походження Ян Ігнатович.

Прообраз головної героїні фільму - мати режисера. Рятуючись від голоду, вона прийшла з Харкова до Львова в пошуках хліба і свободи:

«Вона розповідала, як люди стояли ночами в черзі за хлібом і, щоб не впасти від безсилля, спиралися на тих, хто стояв попереду. А її шкільна подруга померла від голоду прямо під час уроків, сидячи за партою», - розповідає Джордж Менделюк.

Образ матері режисера став вирішальним і при виборі актриси на головну роль:

«Пісню «Місяць на небі», що звучить у фільмі, мені співала мама, коли я був маленьким, і Саманта Баркс її виконує дуже схоже».

Окрім відомих іноземних акторів Теренса Стемпа, Макса Айронса, Саманти Баркс та Баррі Пеппер, у стрічці також зіграли українські актори Остап Ступка та Олександр Печериця. Основні події картини були зняті в музеї народної архітектури та побуту в Пирогові, який зобразив село на Черкащині. Види Московського кремля знімали в Лондоні.

Телевізійна прем’єра стрічки відбудеться в суботу, 25 листопада, о 20:15 на телеканалі «1+1».