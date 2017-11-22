Дослідники з Прінстона розробили спосіб створення органічної електроніки

Вчені з Технологічного інституту Джорджії (США), Прінстонського університету (США) і Університету Гумбольта (Німеччина) розробили новий спосіб виготовлення органічних напівпровідників. Органічні кремнієві напівпровідники є основою сучасної мікроелектроніки. У виробництві використовують процес, званий легуванням, в якому хімічний склад елемента змінюється за рахунок додавання різних домішок. Це дозволяє змінювати електронну структуру напівпровідника і його властивості, пише Tehnot.

"Органічні напівпровідники — ідеальні матеріали для виготовлення механічно гнучких пристроїв з енергозберігаючими низькотемпературними процесами. Одним з головних недоліків є їх відносно низька електропровідність, що дає в підсумку неефективні пристрої з більш коротким терміном служби, ніж потрібно для комерційного застосування", - вважає Хін Лин, докторант і член дослідницької групи Прінстонського університету.

Однак нова розробка, заснована на вуглеці, а не кремнії з добавками рутенія, забезпечує високу провідність і стабільність. Окремо слід зазначити, що легирующая присадка збільшила провідність матеріалів приблизно в мільйон разів.

Вчені вважають, що нове відкриття знизить вартість виробництва гнучкої електроніки, сонячних панелей і дисплеїв високої роздільної здатності. Крім цього, нова технологія дозволить створювати нові пристрої, які раніше були недоступні або економічно не доцільні.