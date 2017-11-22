Екс-генерала боснійських сербів засудили до довічного ув’язнення

Колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича визнали винним у геноциді і вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув’язнення. Таке рішення виніс трибунал ООН з військових злочинів в колишній Югославії, передає ЄП.

Младича визнали винним за 10 з 11 звинувачень, включаючи геноцид, вбивство, судове переслідування, примусова депортація.

Младича, зокрема, звинувачували у геноциді і вбивства 8 тисяч мусульман у Сребрениці, а також у вчиненні злочинів проти людяності під час облоги Сараєво, в результаті якої 11 тисяч мирних жителів загинули від обстрілів та снайперського вогню.

Він був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-95 роках.

Під час судового засідання 74-річний Младич почав кричати і через невідповідну поведінку суддя наказав вивести його із зали суду.

Арешт Младича був однією з передумов для вступу Сербії в Євросоюз. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Суд у його справі почався у травні 2012 року.

Як відомо, колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич у 2016 році засуджений до 40 років ув'язнення за геноцид у Боснії.