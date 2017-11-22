Google відстежує місцезнаходження користувачів Android

З початку 2017 року Google збирав дані про місцезнаходження користувачів Android-пристроїв, навіть якщо на гаджетах не були включені сервіси за визначенням геолокації.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на портал Quartz.

Відзначається, що всі дані відправлялися в Google.

Навіть пристрої, які були скинуті до заводських налаштувань, з відключеними службами визначення місця розташування, відправляли геолокацію в Google.

В результаті Google мав доступ до даних про місцезнаходження окремих осіб і їх рухах, які виходили далеко за рамки розумного очікування споживачів щодо конфіденційності.

Відзначається, що практика викликала занепокоєння у людей, особливо у співробітників правоохоронних органів або жертв домашнього насильства, які виключали служби визначення місцезнаходження, думаючи, що вони повністю приховують своє місцезнаходження.