Google відстежує місцезнаходження користувачів Android

З початку 2017 року Google збирав дані про місцезнаходження користувачів Android-пристроїв, навіть якщо на гаджетах не були включені сервіси за визначенням геолокації.
Про це пише "Економічна правда" з посиланням на портал Quartz.
Відзначається, що всі дані відправлялися в Google.
Навіть пристрої, які були скинуті до заводських налаштувань, з відключеними службами визначення місця розташування, відправляли геолокацію в Google.
В результаті Google мав доступ до даних про місцезнаходження окремих осіб і їх рухах, які виходили далеко за рамки розумного очікування споживачів щодо конфіденційності.
Відзначається, що практика викликала занепокоєння у людей, особливо у співробітників правоохоронних органів або жертв домашнього насильства, які виключали служби визначення місцезнаходження, думаючи, що вони повністю приховують своє місцезнаходження.
Незважаючи на те, що дані, відправлені в Google, зашифровані, їх можна було відправити третім особам, якщо телефон був зламаний шпигунськими програмами або іншим шкідливим ПЗ. В Google факт відстеження підтвердили. Компанія визнала, що збирає такі дані протягом 11 місяців, але пообіцяла прибрати цю функцію до кінця листопада. Відзначається, що в розділі політики конфіденційності Google зазначено, що компанія буде збирати інформацію про місцезнаходження з пристроїв, що використовують її послуги, але не вказує, чи буде вона збирати дані, якщо служби визначення місцезнаходження відключені.
Незважаючи на те, що дані, відправлені в Google, зашифровані, їх можна було відправити третім особам, якщо телефон був зламаний шпигунськими програмами або іншим шкідливим ПЗ.
В Google факт відстеження підтвердили. Компанія визнала, що збирає такі дані протягом 11 місяців, але пообіцяла прибрати цю функцію до кінця листопада.
Відзначається, що в розділі політики конфіденційності Google зазначено, що компанія буде збирати інформацію про місцезнаходження з пристроїв, що використовують її послуги, але не вказує, чи буде вона збирати дані, якщо служби визначення місцезнаходження відключені.