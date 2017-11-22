Google вирішив боротися з російською пропагандою в новинах

Пошуковик Google працює над технічним рішенням, за допомогою якого під час пошуку буде знижуватися місце видачі новин сайтів RT і Sputnik.

У відповідь на це глава Роскомнагляду вже пригрозив Google "заходами у відповідь", пише Gizmodo.

Глава Роскомнагляда Олександр Жаров сказав, що він написав листа виконавчому голові компанії Alphabet Еріку Шмідту з проханням пояснити коментарі, які той зробив під час Міжнародного безпекового форуму. Жаров сказав: "Ми отримаємо відповідь і зрозуміємо, що робити далі... Ми сподіваємося, що наша думка буде почута, і нам не доведеться вдаватися до більш серйозних форм відплати".

Справа в тому, що Ерік Шмідт заявив, що Google планує знизити видачу сайтів із російською пропагандою в своєму агрегаторі новин.

"Ми шукаємо технічне рішення, яке дозволить цьому запобігти. Ми не хочемо блокувати ці сайти - це не наш метод роботи", - заявив він на міжнародному форумі з безпеки в канадському Галіфаксі 18 листопада.

Як саме Google планує знижувати видачу RT і Sputnik, у якого більш ніж 30 сайтів різними мовами, Шмідт не уточнив, заявивши лише, що особисто він є прихильником ранжування сайтів.