Хармс закликала ЄС не закривати "двері членства" для країн Східного партнерства

Євродепутатка Ребекка Хармс напередодні саміту "Східного партнерства" закликала голів держав та урядів ЄС тримати відкритими двері членства в ЄС, передає ЄП.

Про це повідомляє прес-служба Ребекки Хармс.

"Стимульовані Угодами про асоціацію з Європейським Союзом, наші країни-партнери досягли значного успіху, але й ми також стикаємося з перешкодами. Шлях у бік верховенства права та демократії не є ні коротким, ні прямим. ЄС отримав цінний досвід у підтримці боротьби з корупцією, у створенні стабільних інституцій та незалежної судової влади. Також зрозуміло, що тягар економічного перехідного періоду не можуть тягти лише звичайні люди в цих й так бідних країнах.

Принцип "більше за більше та менше за менше", який заохочує зусилля з реформування, є доречним, але перед ним постануть проблеми, якщо ЄС закриє двері щодо можливості вступу (у блок) в майбутньому", - сказала вона.

За словами Хармс, анексія Криму, війна і окупація на Донбасі, а також "заморожені конфлікти" в інших сусідніх країнах вимагають більшого залучення від ЄС.

"Правильне рішення проти військової інтервенції не повинно означати прийняття агресивної політики Путіна. ЄС має активізувати свої дипломатичні зусилля і не вагатися з санкціями. Війна та окупація на Сході Європи не повинні перетворюватися на постійну загрозу для всіх європейців", - додала євродепутатка.

Нагадаємо, що Україна є двигуном Східного партнерства.