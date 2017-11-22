Канада порівняла РФ з ІДІЛ та Північною Кореєю

Незаконні дії Росії в Україні становлять стратегічну небезпеку для Канади і всього світу.

Таку думку висловив представник міністра закордонних справ Канади Мет Декорсі на конференції в Оттаві, повідомляє Укрінформ.

«Диктатура у Північній Кореї, злочини проти людяності у Сирії, екстремізм ІДІЛ, російська анексія Криму та підтримка заколотників на Сході України – усе це становить очевидну стратегічну небезпеку для ліберального демократичного світу», - сказав Декорсі.

У цьому зв’язку він закликав міжнародних партнерів спільно боротися із цими загрозами.

«Партнери-однодумці, такі як Канада, ЄС та його держави-члени, мають більше, ніж будь-коли, працювати разом, аби реагувати на загрози, оскільки ми не можемо сподіватися виключно на лідерство та безпекову парасольку США», - зазначив представник глави МЗС.

Декорсі також наголосив на важливості збереження чинного світового порядку, який нині опинився під загрозою.

Нагадаємо, що Литва сподівається на прорив на переговорах в НАТО щодо ППО країн Балтії.