Клімкін назвав істерію Білорусі щодо "українських шпигунів" тотальною дурницею

МЗС України прокоментувало затримання в Білорусі громадян України за звинуваченням у шпигунстві. Про це перед початком засідання уряду заявив міністр зовнішніх справ Павло Клімкін, повідомляє Еспресо.TV.

"З Білоруссю спочатку грибна істерія, потім ягідна істерія, потім шпигунська істерія, потім, якась економічна. Комусь вигідно побудувати логіку щодо України, яка працює в Білорусі, що за визначенням - тотальна дурниця", - наголосив він.

Клімкін зауважив, що, аналізуючи цю ситуацію,необхідно брати до уваги російські військові навчання "Захід-2017", під час яких відпрацьовувалися наступальні операції.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що одного з трьох затриманих 20 листопада у Білорусі українців звільнили.

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