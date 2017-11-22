Клімкін назвав конфлікт між ватажками "ЛНР" ворожнечею між російськими спецслужбами

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що конфлікт між ватажками "ЛНР" - це не тільки внутрішні розбірки, але і ворожнеча між російськими спецслужбами. Про це він заявив журналістам у кулуарах Кабміну, трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".

"Це не тільки внутрішні розбірки там всередині, це також ворожнеча між відповідними російськими спецслужбами. Це дуже чітко доводить, що саме Росія там всім керує, і це ще один аргумент для міжнародного співтовариства, але, звичайно, ми враховуємо, що можуть бути і провокації, і свідомі обстріли, і загроза цивільному населенню, українським громадянам, які там є, які страждають від окупації", - сказав він.

Нагадаємо, вчора центр окупованого Луганська заблокували люди у військовій формі з автоматами на бронетранспортері, які, за повідомленнями бойовиків, не мали жодного відношення до їхніх угруповань. Вже після обіду ті ж інформаційні ресурси бойовиків поширили офіційну заяву "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета, в якій йшлося про те, що в "республіці" припинили діяльність "української ДРГ".

Днем раніше ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький звільнив "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета, однак той відмовився підкорятися наказу. Деякі інформагентства бойовиків повідомляли про те, що саме Корнет забарикадувався в будівлі "МВС".

Після появи збройної техніки на вулицях Луганська було проведено позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки й оборони України. Під час засідання президент Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій задля забезпечення безпеки мирного населення у зв'язку із загостренням ситуації в окремих районах Луганської області.

В ОБСЄ повідомили, що спостерігачі зафіксували колону військової техніки, яка спочатку була помічена біля Дебальцевого Донецької обл., потім, на думку ОБСЄ, ймовірно, ця ж колона прямувала в бік Луганська. Також в ОБСЄ заявили про машини військового типу і присутність озброєних осіб навколо будівлі так званого "міністерства внутрішніх справ "ЛНР.