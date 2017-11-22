КМУ затвердив новий склад Наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України у середу, 22 листопада, в ході засідання затвердив новий склад Наглядової ради "Нафтогазу", передає 112.ua.

Так, до складу входять 6 нових членів - громадяни США, Франції, Канади і Великої Британії, а також голова "Укрсіббанку" Олександр Гриценко і Сергій Попік, радник прем'єр-міністра Гройсмана.

Крім цього прем'єр-міністр назвав "Нафтогаз" "монстром", який не дає міжнародним компаніям розвиватися в Україні.

"Нам потрібно створити нормальний ринок. А я питаю, де у нас нормально працюють міжнародні компанії? Час від часу з'являються, але з невеликими обсягами. Чому? А я скажу, чому. У нас в Україні є монстр у вигляді монополіста у вигляді НАК" Нафтогаз України ". У 2014 році почали реформу" Нафтогазу ", але прогресу на сьогодні немає", - додав він.

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