Литва сподівається на прорив на переговорах в НАТО щодо ППО країн Балтії

Литва сподівається в середині наступного року домогтися прориву на переговорах в НАТО про засади протиповітряної оборони (ППО) країн регіону Балтійського моря.

Про це заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, передає ЄП з посиланням на Delfi.

За його словами, деталі цього питання узгоджуються на технічному рівні, проте міністр сподівається на перелом і серед політиків.

"Насамперед, ми прагнемо до того, щоб повітряна оборона була включена в оборонні плани сил передового базування, в нинішні плани, щоб вона (оборона) була забезпечена в ході структурної реформи керівництва НАТО, щоб було надано підкріплення і інші сили", - сказав Каробліс.

Повітряна оборона - слабка ланка в оборонному ланцюжку Балтійських країн, проте останнім часом у зв'язку із зростанням занепокоєння з приводу загрози Росії Литва підписала договір про закупівлю систем протиракетної оборони ближньої дальності.

В кінці жовтня також було досягнуто угоди з норвезькою компанією про продаж систем середньої дальності NASAMS , між тим, Польща збирається придбати у американців системи великої дальності Patriot , які можуть збивати і ракети.

"Безсумнівно, ракети Patriot , які будуть придбані Польщею, будуть інтегральною частиною повітряної оборони НАТО", - сказав генерал-лейтенант Йонас Вітаутас Жукас.

Міністр оборони зазначив, що постійна дислокація систем протиповітряної оборони в регіоні зараз малоймовірна, оскільки нестача цих озброєнь відчувається у всьому НАТО.