Мей заявила про готовність перейти до другого етапу переговорів щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей озвучить конкретну суму, яку країна готова заплатити за вихід із блоку, коли Євросоюз візьме на себе зобов'язання перейти до наступного етапу в переговорах. Про це повідомляє Reuters.

"Ми готові перейти до другого етапу, щоб відбулися переговори про глибоке та особливе партнерство з ЄС на майбутнє, про всеосяжну торговельну угоду з ЄС", - наголосила Мей.

Британський прем’єр підкреслила, що такий розвиток подій в інтересах як Британії, так і всього Євросоюзу.

"Я думаю, що це в інтересах Великої Британії та в інтересах решти 27 країн ЄС. Гадаю, важливо також, щоб Британія та ЄС йшли вперед разом", - додала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, судячи з усього, дістала згоду уряду подвоїти пропозицію для ЄС за вихід зі складу блоку - з 20 мільярдів до 40 мільярдів фунтів стерлінгів.

Напередодні речник прем’єрки заявив, що Велика Британія дотримуватиметься своїх зобов'язань перед ЄС.