На 68-му році життя помер актор і співак Девід Кессіді

Американський актор і співак Девід Кессіді помер на 68-му році життя. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За словами офіційного представника співака Джоани Геффен, Кессіді помер ще у вівторок, 21 листопада. "Девід помер в оточенні тих, кого він любив, з радістю в серці і вільним від болю, яка так довго мучила його", — сказала Геффен.

У неділю, 19 листопада, Кессіді в критичному стані доставили в лікарню міста Форт-Лодерлейл в штаті Флорида. За словами Геффен, співак страждав функціональною недостатністю внутрішніх органів.

Сам виконавець у лютому 2017 року розповідав про те, що страждає деменцією. У 2014 році він повідомив, що бореться з алкоголізмом. За словами співака, він тричі перебував під арештом за водіння в стані сп'яніння у період з 2010 по 2014 роки.

Актор знявся у більш ніж 30 фільмах і телесеріалах. Всесвітню славу йому принесла роль Кита Партріджа в американському комедійно-музичному серіалі "Сім'я Партриджей" (The Partridge Family), що виходив з 1970 по 1974 роки. Серіал розповідає про матір і її п'яти синів, які заснували рок-групу. За оцінкою критиків, юному Кессіді, який співав і грав на електрогітарі, вдалося вірно відобразити справжній дух 1970-х. У той час клуб шанувальників зірки телеекрану перевершував число фанатів Елвіса Преслі і Beatles.

Згодом він почав грати в театрах і проводити концерти. На його рахунку 88 ролей у фільмах і серіалах. Кессіді також номінували на премію "Греммі".