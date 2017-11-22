На Луганщині близько 60 населених пунктів залишилися без електрики

У середу, 22 листопада, в Луганській області через негоду без електропостачання частково або повністю залишилися близько 60 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" у Facebook.

Станом на 15:00 внаслідок снігопаду, падіння дерев і опор електромереж світла не було в 19 688 абонентів. В одному випадку знеструмлення в Старобільску сталося через збиття опори автомобілем.

У ЛЕО визнали, що не змогли підготуватися до осінньо-зимового періоду, через що сталися численні аварії на електромережах, та додали, що існують значні труднощі з відновленням електропостачання. Причиною поганої підготовки на підприємстві назвали брак коштів.