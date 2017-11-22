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Окупанти сконцентрували техніку на луганському напрямку, - штаб

22 листопада, 2017 - 15:50
Інфографіка Міноборони (станом на 21.11.2017)

Бойовики продовжують практику провокаційних обстрілів території, контрольованої Збройними Силами України, використовуючи заборонені артилерійські системи крупного калібру, міномети та озброєння БМП. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Луганському напрямку "гібридне військо" виявило найбільшу активність, здійснивши 7 вогневих провокацій. Особливо гарячою була обстановка на Світлодарській дузі. У другій половині дня проросійські сили відкрили вогонь по захисниках Луганського із 152-мм гармат та 82-мм мінометів. Усього по наших позиціях було випущено 3 крупнокаліберних снаряди та 27 мін. Пізно ввечері наші опорні пункти біля Луганського знову піддалися обстрілу – цього разу із стрілецької зброї", - сказав Лисенко.

На Донецькому напрямку, у зв’язку з так званим "службовим відрядженням" до Луганська основних сил противника, окупаційні сили лише двічі порушували режим тиші, передає Укрінформ.

Після 15 години бойовики випустили два снаряди із 120-мм мінометів та відкрив вогонь із ручних гранатометів по позиціях ЗСУ в районі Павлополя. Згодом окупанти активізувалися поблизу Ясинуватої, звідки понад годину обстрілювали захисників Авдіївки з усього арсеналу піхотного озброєння. Українські військовослужбовці придушували вогневу активність бойовиків вогнем із гранатометів.

Загалом минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Тричі українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.

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