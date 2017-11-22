Окупанти сконцентрували техніку на луганському напрямку, - штаб

Бойовики продовжують практику провокаційних обстрілів території, контрольованої Збройними Силами України, використовуючи заборонені артилерійські системи крупного калібру, міномети та озброєння БМП. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Луганському напрямку "гібридне військо" виявило найбільшу активність, здійснивши 7 вогневих провокацій. Особливо гарячою була обстановка на Світлодарській дузі. У другій половині дня проросійські сили відкрили вогонь по захисниках Луганського із 152-мм гармат та 82-мм мінометів. Усього по наших позиціях було випущено 3 крупнокаліберних снаряди та 27 мін. Пізно ввечері наші опорні пункти біля Луганського знову піддалися обстрілу – цього разу із стрілецької зброї", - сказав Лисенко.

На Донецькому напрямку, у зв’язку з так званим "службовим відрядженням" до Луганська основних сил противника, окупаційні сили лише двічі порушували режим тиші, передає Укрінформ.

Після 15 години бойовики випустили два снаряди із 120-мм мінометів та відкрив вогонь із ручних гранатометів по позиціях ЗСУ в районі Павлополя. Згодом окупанти активізувалися поблизу Ясинуватої, звідки понад годину обстрілювали захисників Авдіївки з усього арсеналу піхотного озброєння. Українські військовослужбовці придушували вогневу активність бойовиків вогнем із гранатометів.

Загалом минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Тричі українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.