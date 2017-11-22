Омелян обіцяє Україні "рік лоукостів"

Прихід західних лоукостів до нашої держави змусить українських авіаперевізників суттєво знизити ціну на квитки.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK.

"Я переконаний, що наступного року справді буде рік лоукостів для України, причому лоукостів не лише, які прийдуть із Заходу, а й українські авіакомпанії змушені будуть змінити свою політику", - заявив Омелян.

Він зауважив, що за умови існування конкуренції на ринку ціна на внутрішні авіаперельоти в середньому коливатиметься від 20 до 50 дол. в один бік, на європейських напрямках відповідно - від 30 до 70 дол. США.