Останнє полотно екс-прем'єра Британії Черчілля купили за $473,6 тисяч

Останнє полотно, створене колишнім прем'єр-міністром Британії Уїнстоном Черчіллем, пішло з молотка за 357 тис. фунтів ($473,6 тис.). Про це повідомили в аукціонному домі Sotheby's, який провів торги в Лондоні.

Картина «Ставок із золотими рибками в Чартуеллі», написана Черчіллем приблизно в 1962 році, тобто за три роки до смерті, оцінювалася в 50-80 тис. фунтів (близько $66-105 тис.).

На полотні, згідно з описом, зображений куточок «найособливішого для Черчілля місця на світі» неподалік від міста Уестерхем в графстві Кент.

Нагадаємо, раніше картину італійського художника Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» продали за $450 млн.