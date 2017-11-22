Партія прем'єра Данії програла місцеві вибори

Ліберальна партія Данії прем'єр-міністра Ларса Локке Расмуссена програла на місцевих виборах, які відбулися у вівторок.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Politiken.

Ліберальна партія отримала 24,1% голосів на виборах, що на 2,5 пунктів менше, ніж у 2013 році.

Переможцем стала Соціал-демократична партія, яка отримала 32,5% голосів – на 3% більше, ніж на попередніх виборах.

Соціал-демократи отримали керівництво в чотирьох з п'яти областей Данії та у 43 з 98 муніципалітетів, включаючи чотири найбільших міста.