Під час підготовки до будівельних робіт, на спортмайданчику Гамбурга відкопали велетенську свастику

У Гамбурзі відкопали величезну свастику під час підготовки до будівельних робіт на спортивному майданчику. Спортивне поле, на якому виявили атрибут нацистського режиму, функціонує ще з 1891 року, розповідає Die Welt.

Оператор екскаватора хотів підготувати поле для укладення фундаменту, на якому мали побудувати роздягальні. Коли почав працювати, чоловік викопав величезну свастику. Знахідка виготовлена із бетону, а її розмір - чотири на чотири метри. Припускають, що це було основою монументу часів правління нацистів, передає Еспресо.

Свастику, яку знайшов водій, влада наказала зруйнувати, та звичайним екскаватором зробити це не вдалося. Робітники спробують знищити свастику відбійним молотком.